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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنثوية .. ندى الكامل تخطف الأنظار بفستان مكشوف

ندى الكامل
ندى الكامل

شاركت ندى الكامل طليقة النجم أحمد الفيشاوي متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أحدث إطلالاتها، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، لتخطف الأنظار بلوك مثير وجذاب سرق قلوب محبيها.

وبدت ندى الكامل بفستان أحمر مكشوف الأكتاف؛ ليبرز قوامها الممشوق وأنوثتها، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا بين كتفيها على بطريقة ملفتة.

نبذة عن حياة ندى الكامل 

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على مشاركة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتتميز طليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

جدير بالذكر أن ندى الكامل سبق وأثارت، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـ عمر كمال عبر حسابها بموقع انستجرام، جاء فيها: "أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك"، كما تداولت بعض الأخبار مؤخرا، حول زواج الثنائي ندى الكامل وعمر كمال، وذلك بعد انتشار صورة للأخير مع الداعية الإسلامي الشيخ أسامة قابيل.

منشور عمر كمال

وكتب عمر كمال منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "إمبارح شُفت صديقي الدكتور أسامة قابيل، بعد شغله ونورني وكان قعدة جميلة، وأخدنا صور عادية بعد القعدة، وكان لابس اللبس الأزهري الجميل لأنه بعد شغله، الناس في لحظة ربطت ده إنه كتبت كتابي وبحاجات شخصية في حياتي، مع إنى كنت لابس شورت وكاب وقاعد في قعدة خاصة جدا مع ناس بحبها".

 

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