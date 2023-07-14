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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: زيادة إنتاجية البلح إلى 475 ألف طن هذا العام

محصول البلح
محصول البلح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تولي المديرية توفير تقاوي معتمدة عالية الإنتاج للمحاصيل الزراعية بالمحافظة وتوقعات بزيادة  إنتاج البلح  475 ألف طن  هذا الموسم والذي يبدأ أغسطس المقبل.

أوضح مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن محصول البلح بدأ الأيام الحالية في بعض المناطق بالوصول لمرحلة الحصاد مبكرا لظروف حرارة الجو بينما سيبدأ فعليا موسم الحصاد في الشهر المقبل وحتى بداية أكتوبر المقبل.

وأكد مجد،  إدخال أصناف جديدة عالية القيمة التسويقية والعائد الاقتصادي المربح مثل البرحي والمجدول والسقعى والخلاص إلى جانب الصنف الذي تشتهر به محافظة الوادي الجديد وهو السيوى ( الصعيدى ) والذى يمثل حوالى ثلثي تعداد النخيل بالمحافظة علما بأنه وصل انتاجيته حسب الإحصائيات إلى 165 ألف طن محصول العام السابق ونتوقع الوصول إلى 475 ألف طن هذا العام.

 

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وأوضح مجد، أن هذه الزيادة في إنتاج المحصول هذا الموسم نتيجة الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالوادي الجديد في عمل مدارس حقلية في العمليات الزراعية التي تتم على النخلة من تعلية وتلقيح ودلاوة وتقويس وتظميط حتى الحصاد بكل قرى ومراكز المحافظة إضافة إلى تنفيذ العديد من المدارس الحقلية لمكافحة آفات النخيل وعلى رأسها ثاقبة العراجين وسوسة النخيل الحمراء وأيضا مدارس حقلية في تداول الثمار ما بعد الحصاد والمستهدف فيها صغار المزارعين والمستثمرين المهتمين بزراعة النخيل.

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