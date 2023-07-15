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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند وماكرون.. صداقة كبيرة بعيدًا عن أوكرانيا

مودي
مودي

اقتربت الهند من شراء طائرات حربية وغواصات فرنسية جديدة، بعدما لعبت دور البطولة في احتفالات يوم الباستيل الفرنسية، أمس الجمعة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

رغم كل الصداقة الحميمة التي ظهرت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن بلديهما يظلان حليفين مرتبكين في بعض الأحيان.

دعا مودي إلى جهود السلام في أوكرانيا لإنهاء الحرب الروسية وما نتج عنها من نقص في الحبوب، وزادت الهند وارداتها من النفط الروسي الخاضع للعقوبات؛ بينما تعزز فرنسا بقيادة ماكرون إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من أجل هجومها المضاد.

خلال زيارة استمرت يومين تضمنت مأدبة عشاء في متحف اللوفر، سارت القوات الهندية في شارع الشانزليزيه وخطاب عال الحماسة من مودي للهنود من جميع أنحاء أوروبا.

أصدر البلدان مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز التعاون في المجالات المختلفة.

تعد أكبر خطوة هي الاتفاق الهندي المبدئي لشراء 26 طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال وثلاث غواصات أخرى من طراز سكوربين الفرنسية والإسبانية الصنع، بالإضافة إلى صفقة سابقة لشراء 36 طائرة رافال وست سكوربين.

تفاصيل السعر لا تزال بحاجة إلى دعم.

 

 

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