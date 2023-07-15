شاهد الصور الأولى لانطلاق امتحانات الدور الثاني 2023 بمدارس القاهرة

انطلقت اليوم السبت ، امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب مدارس محافظة القاهرة

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى من لجان امتحانات الدور الثاني 2023 بمدارس محافظة القاهرة

وقد إلتزمت جميع لجان امتحانات الدور الثاني 2023 محافظة القاهرة ، بكافة الإجراءات الاحترازية والامنيه

جدير بالذكر انه وفقا لجداول امتحانات الدور الثاني 2023 محافظة القاهرة ، يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله) امتحانات الدور الثاني 2023 خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ .



أما طلاب النقل الإعدادي العام والرياضى (وما يعادله ) . يؤدون الدور الثاني 2023 خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٢ .

ويؤدي النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) الدور الثاني 2023 خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين ٢٠٢٣/٧/٣١.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية الدور الثاني 2023 خلال الفترة من الإثنين ٢٠٢٣/٧/٢٤حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١

اما طلاب النقل الثانوى العام وما يعادله ، يؤدون الدور الثاني 2023 خلال الفترة من السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين ٢٠٢٣/٧/٣١

ويؤدي طلاب النقل الثانوى الفني وما يعادله الدور الثاني 2023 من السبت ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ .

و أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على الإنضباط داخل لجان امتحانات الدور الثاني 2023 وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ، وعدم منع أى طالب من أداء امتحانات الدور الثاني 2023 والتيسير عليهم .

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة على عدم اصطحاب المحمول ، بلجان امتحانات الدور الثاني 2023

كما اكد على الإلتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، ورصد نتائج امتحانات الدور الثاني 2023 مع مراعاة السرية التامة

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة سير لجان امتحانات الدور الثاني 2023 وحل اي مشكلات اولا بأول

لجان امتحانات الدور الثاني 2023

لجان امتحانات الدور الثاني 2023

لجان امتحانات الدور الثاني 2023

لجان امتحانات الدور الثاني 2023

لجان امتحانات الدور الثاني 2023

لجان امتحانات الدور الثاني 2023