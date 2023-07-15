عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منطقة تجارية ومسجد وكنيسة.. تعرف على معدلات إنجاز المنطقة التراثية في العلمين

صدى البلد

قالت سارة محمد فضل مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية، إنّ مبنى الكنيسة في العلمين شارف على التسليم، موضحةً: "ملتزمون بتاريخ تسليم معين، ومعدلات الإنجاز تسير وفقا لما كان مخططا له".

وأضافت "محمد"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نلتزم بمواعيد الافتتاح والزيارات وغيرها وأعمل في هذا المشروع ككل منذ 5 سنوات عندما كان صحراء، وعملت في مبانٍ أخرى".

وتابعت مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية: "كان هناك ضغط في فترات كبيرة وبخاصة مواعيد التسليمات، كما أننا لا نلتزم بإجازات كثيرة، حتى نقوم بالتسليم في المواعيد المحددة، كما أننا لا نتحكم في ظروف العمل بشكل كامل، لذلك فقد كنا نكثف من مجهوداتنا طيلة الفترة الماضية".

إلى ذلك، قال مهندس بإحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات بالمنطقة التراثية: "نحن جزء كبير من المنطقة ومعنا نحو نصف المدينة التي تبلغ مساحتها 260 فدان، بينما ننفذ نحن مشروعات على ما يزيد عن 140 فدان، ونعمل في المسجد الذي اكتمل تشطيبه والرئيس حضر افتتاحه والمنطقة التجارية التي تجاوز المسجد انتهت أشغالها بالكامل أيضا".
 

المدينة التراثية العلمين مشروع المدينة التراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

تل أبيب على حافة كارثة.. تحذير خطير من مسؤول اسرائيلي لحكومة نتنياهو

وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ