محمود شرعان يوضح أهمية سياحة اليخوت في جذب الاستثمارات| فيديو

أوضح الدكتور محمود شرعان، أستاذ مساعد قسم الهندسة البيئية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أهمية سياحة اليخوت في جذب الاستثمارات والسياحة، قائلًا إن هذا النوع من السياحة يستهدف أنواعا معينة من السياح، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة ستلعب دور مهم في جذب سياحة اليخوت من خلال الخدمات التي تقدمها.



وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية الأولى المصرية على هامش مهرجان العلمين أن السائح ينجذب للأماكن التي توفر له كافة احتياجاته بسهولة من إقامة من تزويد مؤن ووقود.



وفي سياق آخر قالت سارة محمد فضل مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية، إنّ مبنى الكنيسة في العلمين شارف على التسليم، موضحةً: "ملتزمون بتاريخ تسليم معين، ومعدلات الإنجاز تسير وفقا لما كان مخططا له".

وأضافت "محمد"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نلتزم بمواعيد الافتتاح والزيارات وغيرها وأعمل في هذا المشروع ككل منذ 5 سنوات عندما كان صحراء، وعملت في مبانٍ أخرى".



وتابعت مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية: "كان هناك ضغط في فترات كبيرة وبخاصة مواعيد التسليمات، كما أننا لا نلتزم بإجازات كثيرة، حتى نقوم بالتسليم في المواعيد المحددة، كما أننا لا نتحكم في ظروف العمل بشكل كامل، لذلك فقد كنا نكثف من مجهوداتنا طيلة الفترة الماضية".