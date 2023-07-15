مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21.. أخبار تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم السبت 15-7-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنين ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2509 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2195 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17650 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.57 جنيه للبيع، و34.46 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.44 جنيه للبيع، و40.31 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.5 جنيه للبيع، و100.60 جنيه للشراء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 26

الإسكندرية 33 - 24

الإسماعيلية 38 - 24

الغردقة 39 -29

أسوان 44 - 29

سوهاج 42 - 26

المنيا 40- 24



وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،عن تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.



وقالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن”، الدول العربية تتعرض لظاهرة جوية تعرف بـ القبة الحرارية، وهى امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 5 كيلو عن سطح الارض، ويعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أنه اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع تتراوح درجة الحرارة ما بين 37 إلى 38 درجة، بينما درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 40 درجة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى ان هناك ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 3 درجات.

الأرصاد تحذر المواطنين

وأكدت أن درجات الحرارة لن تصل إلى 50 درجة على أي محافظة من محافظات الجمهورية كما يقال، متابعة: أعلى درجة حرارة سيسجلها جنوب الصعيد، ستصل إلى 45 درجة مئوية.

ونوهت بأن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترة الليل.