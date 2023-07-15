رسميا.. ريال مدريد يعلن إعارة مدافعه إلى غرناطة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، انتقال مدافعه خيسوس فاييخو، إلى نادي غرناطة على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال نادي ريال مدريد، في بيان رسمي: "اتفق نادي ريال مدريد مع نادي غرناطة على انتقال اللاعب خيسوس فاييخو على سبيل الإعارة لهذا الموسم، حتى 30 يونيو 2024".

وعانى فاييخو من الابتعاد عن المشاركة مع ريال مدريد في الموسم المنقضي 2022-2023.

ويستهل ريال مدريد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية، 13 أغسطس المقبل.

موعد كلاسيكو الأرض

ويقام كلاسيكو الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد يوم 29 أكتوبر في الجولة الـ11 من المسابقة، بينما يقام لقاء الدور الثاني بين قطبي إسبانيا يوم 21 أبريل في الجولة 32.