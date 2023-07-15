رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد أول وزير العدل.. صور

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل؛ لتقديم التهنئة له على اختياره رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه .

ورحب المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بزيارة المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل، وأكد تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

من جانبه تقدم المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق لـ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.



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