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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد أول وزير العدل.. صور

صدى البلد

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل؛ لتقديم التهنئة له على اختياره رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه .

ورحب المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بزيارة المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل، وأكد تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة   المستشار عمر مروان - وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

من جانبه تقدم المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق لـ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.                              
 

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