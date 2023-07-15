قيادة سيادىة سودانية: السيسي يسعي لتدشين صيغة توافقية لوقف إطلاق النار بالسودان

عبرت سامية أحمد إحدى القيادات السيادية السودانية، عن سعادتها بمبادرة مصر في قمة السودان للوضع المتردي للشعب السوادني، وان الشعب السوداني سعيد بإقامة مصر والدول الشقيقة بمبادرة القمة السودانية، فهناك عمق تاريخ بين مصر والسودان فمصر أقرب دولة للسودان، وبينهم روابط تاريخية عميقة منذ قديم الأزل قائلة:"والجميع كان متوقعا هذه الخطوة العظيمة من مصر تجاه السوادن".

مبادرة مصر ودول الجوار تجاة إيقاف الصراع في السودان مبادرة قوية سوف تقود إلى نتائج ملموسة

وأكدت أحمد خلال مداخله هاتفية ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أن الشعب السوداني يعاني كثيرا من هذه الحرب بين طرفي النزاع من أبطال وأطفال ورجال وشباب، ولكن مبادرة مصر تجاه السودان تعطي الصداقة والثقة في مصر وفي قيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن قمة السودان موفقة بحضور مصر ودول الجوار فهي مبادرة قوية، لان الصراعات والمحن والحروب تؤثر على الدول الجيران، وهذه خطورة مهمة لوقف الحرب في السودان، وسوف تقود هذه القمة إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب.

وأضافت، أحد القيادات السيادية السودانية، أن الحرب في السوادن لا معني لها بدأت بعنف، تأثر بها المواطنون، وهناك مطلب ملح وهو وقف إطلاق النيران والحرب في السودان، أمله بتحقيق نتائج ملموسة في إيقاف الصراع بالسودان بعد مؤتمر مصر ودول الجوار.