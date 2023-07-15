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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحبة بالبيان الختامي..

العراق يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في السودان

العراق - علم
العراق - علم

عبرت وزارة الخارجية العراقية، عن ترحيبها بالبيان الختاميّ الصادر عن قمة دول جوار السودان.

بدوره، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، بأن وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن ترحيبها بالبيان الختاميّ الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي عُقدت في القاهرة.

كما جدد دعوة العراق للمجتمع الدوليّ لدعم المبادرات الراميَّة إلى التوصل لحل سياسيّ دائم، وتشكيل حكومة سودانيَّة تحقق تطلعات الشعب السودانيّ الشقيق. 

كما أكدت موقف العراق الداعيّ إلى ضرورة وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخليَّة، والتعامل مع الأزمة السودانيَّة باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين وتعريض أرواح المدنيين للخطر. 

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