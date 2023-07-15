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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إسرائيل تطرد مواطنا من كهف ظل يبنيه لمدة 50 عاما.. ما القصة؟

إسرائيل تطرد مواطن
إسرائيل تطرد مواطن من كهف ظل يبنيه لمدة 50 عام

طردت الحكومة الإسرائيلية رجلًا أمضى 50 عامًا في بناء كهف على هيئة قصر على حافة جرف. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، نجح نسيم كحلون في العمل في المنزل في حفرة على البحر المتوسط ​​لمدة نصف قرن ، ولكن الآن يبدو أن فترة إقامته على وشك الانتهاء. 

إسرائيل تطرد مواطن من كهف ظل يبنيه لمدة 50 عام

من المقرر أن يتم الإخلاء غير المعتاد في هرتسليا بإسرائيل ، وسيشهد انتقال نسيم ، 77 عامًا ، من مسكنه حيث كان لديه غرف محفور يدويًا وأرضيات من الفسيفساء.

 وكان غالبًا ما كان لديه ضيوف فضوليون ينظرون حول الرمح الذي هو نصف منزل ونصف فن.

فيما تم  اخطاره بإخلاء الكهف من قبل وزارة حماية البيئة الإسرائيلية التي تعتقد أن منصته تضع الساحل الإسرائيلي تحت التهديد وأن الهيكل نفسه غير قانوني.

إسرائيل تطرد مواطن من كهف ظل يبنيه لمدة 50 عام

كان يعيش على شاطئ هرتسليا على بعد ثمانية أميال شمال تل أبيب في خيمة عام 1973 عندما بدأ العمل في الكهف ، مخدشًا الجدار الطبيعي.

الحكومة الإسرائيلية كهف قصر البحر المتوسط بناء كهف

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