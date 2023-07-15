هذا ما قاله بوتين عن صفقة الحبوب.. وتحذير روسي من إبتزاز أوكرانيا النووي

ذكر الكرملين اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ناقش خلاله الزعيمان اتفاق حبوب البحر الأسود ومبادرة سلام أفريقية بشأن أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة ياهو الأمريكية.

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب الذي ينتهي يوم الاثنين، أكد بوتين، مجددا لرامافوزا أن الالتزامات بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد ، حسبما قال الكرملين.

وذكر الكرملين الروسي، أن بوتين، أكد على أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب، لم يتحقق.

وقال الكرملين، إن الهدف من الإتفاق من توريد الحبوب الأوكرانية، هو إمداد البلدان المحتاجة بما في ذلك إفريقيا، وهذا لم يحدث .

وشدد الكرملين، أن بوتين أكد على أن الالتزامات المنصوص عليها في صفقة الحبوب لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا تزال غير مستوفاة، وهو الأمر الذي يثير رفض روسيا لهذه الاجراءات

يأتي ذلك، فيما قالت وزار ة الخارجية الروسية، أن البلاد تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا.

وذكرت الخارجية الروسية، أن أوكرانيا شرعت في طريق الابتزاز النووي بعد محاولة استهداف محطة الطاقة النووية الروسية في كورسك.