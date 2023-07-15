عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما قاله بوتين عن صفقة الحبوب.. وتحذير روسي من إبتزاز أوكرانيا النووي

بوتين
بوتين

ذكر الكرملين اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ناقش خلاله الزعيمان اتفاق حبوب البحر الأسود ومبادرة سلام أفريقية بشأن أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة ياهو الأمريكية.

وفيما يتعلق باتفاق الحبوب الذي ينتهي يوم الاثنين، أكد بوتين، مجددا لرامافوزا أن الالتزامات بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد ، حسبما قال الكرملين.

وذكر الكرملين الروسي، أن بوتين، أكد على أن الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب، لم يتحقق.

وقال الكرملين، إن الهدف من الإتفاق من توريد الحبوب الأوكرانية، هو إمداد البلدان المحتاجة بما في ذلك إفريقيا، وهذا لم يحدث .

وشدد الكرملين، أن بوتين أكد على أن الالتزامات المنصوص عليها في صفقة الحبوب لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا تزال غير مستوفاة، وهو الأمر الذي يثير رفض روسيا لهذه الاجراءات

يأتي ذلك، فيما قالت وزار ة الخارجية الروسية، أن البلاد تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا.

وذكرت الخارجية الروسية، أن أوكرانيا شرعت في طريق الابتزاز النووي بعد محاولة استهداف محطة الطاقة النووية الروسية في كورسك.

اتفاق حبوب البحر الأسود اتفاق الحبوب إزالة العقبات الرئيس الروسى بوتين رامافوزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

الكشف عن حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية.. شاهد

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

موضوعات متعلقة

مصرع 22 شخصا في كوريا الجنوبية بسبب الأمطار

إضراب لــ8 أيام في مطار بلندن .. والسبب متوقع

أكبر ترسانة نووية في العالم.. هل يستخدمها بوتين؟ .. مسئول أوكراني يجيب

صحف السعودية| تعزيز العلاقات بين بريطانيا والمملكة.. معارك دامية في الخرطوم.. وموجة حرارة قياسية تجتاح العالم

صحيفة تكشف عن استجواب صهر ترامب سرًا.. وهذا ما حدث

انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب مخاوف من قلة المعروض

أمريكا تعيش الجحيم.. موجة حر عالية وتحذيرات من الأيام القادمة

روسيا تسقط أسلحة أوكرانيا القوية وتدعو الغرب إلى تغليب الحوار

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من نقيب المهندسين للنائب العام بشأن قضية كبرى ..إيه حصل؟

حكم تمكين وقضية نفقة .. تفاصيل جديدة في واقعة سيدة القاهرة الجديدة

5 أسبوعيا.. مصر للطيران تُعيد تشغيل رحلاتها المباشرة بين مانشستر والقاهرة

الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنا وتجري 116 عملية جراحية

بعد 10 سنوات على جرائمه المروعة .. القبض على سفاح النساء في نيويورك|شاهد

أخبار الفن.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

انتبه.. التثاؤب المفرط علامة على الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ