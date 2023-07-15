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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تموين الشرقية: تحرير 3060 محضراً خلال حملات رقابية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة من تحرير محضر رقم (١٠٧٢٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مسئول مطبعة لإدارة نشاط بدون ترخيص وضبط 750 كيلو ورق طباعة خام وكروت ومطبوعات خاصة بالدعاية.

 كما تم تحرير محضر رقم (١٢٠٣٨) جنح مركز شرطة بلبيس بعد مفاجئة مخزن لتجميع الدقيق البلدي المدعم ٨٧,٥٪ والمخصص للمخابز البلدية فقط بناحية حفنا وتم ضبط (٢٥٠) شيكارة دقيق بلدي زنه ٥٠ كجم للشيكاره بغرض الإتجار والبيع في السوق السوداء وتم التحفظ على الدقيق و تسليمه لمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا.

وتم تحرير محضر رقم (١١٩٤٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل جزارة بناحيه قرية غيته لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على (١٠) كيلو لحم جملي بالعظم.

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