ظهور صادم| ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت ابنة عمرو دياب الانظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان حمالات جرئ ذا أكمام مكشوفة باللون الاسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر ، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغاني جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.