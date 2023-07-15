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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في ختام جولة استمرت 6 ساعات.. الجزار يتفقد توسعات محطة معالجة ثلاثية بالغردقة

وزير الاسكان خلال
وزير الاسكان خلال الجولة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، يرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة، جولتهما التفقدية التي استمرت 6 ساعات، بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة "المعالجة الثلاثية"، بطاقة 90 ألف م3/يوم، والتي تولت تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة لتفقد مكونات المحطة المختلفة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على تنفيذ المحطة، عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية العمل داخل المحطة، والتقط الوزير صورة جماعية مع العمال فى مشروع المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لأهالينا بمحافظة البحر الأحمر.

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

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وأشار الوزير، إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، انتهت من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 2.417 مليار جنيه، وهى، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة (المعالجة الثلاثية)، ومشروع مرافق الإسكان الاجتماعي لعدد (2520) وحدة سكنية بمدينة الغردقة، ومشروع صرف صحى مدينة القصير (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع صرف صحى مدينة سفاجا (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع خدمة المناطق المحرومة بمشروع صرف صحى الغردقة، ومشروع توصيل المرافق لـ1100 وحدة سكنية بالإسكان القومي لمدينة القصير، وجار تنفيذ مشروع صرف صحى مدينة رأس غالب (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، بتكلفة 103 ملايين جنيه.
 

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