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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

صدى البلد



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وموقف المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بالمحافظة، وذلك فى اجتماع موسع بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وبحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، وجهاتها المختلفة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الجهاز المركزى للتعمير - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة بمحافظة البحر الأحمر) لا تدخر جهداً فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا بمحافظة البحر الأحمر.


من جانبه أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن الجهد الذى بذلته وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لتغطية مدينة الغردقة بالكامل بخدمة الصرف الصحى، يعد إنجازاً، وفى وقت قياسي، مناشداً المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الصرف الصحي لمنازلهم.


وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، واللواء عمرو حنفى، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر، والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واستمع الوزير لمطالب نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ووجه الجهات المعنية بالوزارة بدراستها.


كما وجه الوزير، مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإشراف المباشر على دراسة وتنفيذ الحلول المناسبة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين بالمناطق النائية بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة، أن هناك خططاً عاجلة لرفع كفاءة محطات المياه بالمحافظة لزيادة الطاقة الإنتاجية، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.


ووجه وزير الإسكان أيضاً، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، باستمرار متابعة مستوى خدمات مياه الشرب، وتقييم تشغيل محطات المياه والخزانات الرئيسية للمياه، بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك خزانات المياه لدي المواطنين، للتأكيد على أهمية جودة ومأمونية مياه الشرب المنتجة، مؤكداً أن هناك معامل بكل محطة لمراجعة جودة المياه بمختلف مراحل العمل بالمحطة.


وقدم اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عرضاً عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، كما قدم المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عرضاً تفصيلياً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالى الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب بالمحافظة 215 ألف م3 يومياً، منها 113 ألف م3 يومياً من المياه المحلاة

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