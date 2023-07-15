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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استعدادها لتنظيم اجتماع مع أرمينيا وأذربيجان

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، عن استعداد موسكو لتنظيم اجتماع قريب بين وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، لبحث تنفيذ اتفاقات قره باج، وعقد مفاوضات سلام بين الجانبين.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضحت الخارجية الروسية في بيان رسمي صادر عنها، "أن أرمينيا اعترفت في شهر أكتوبر 2022 ومايو 2023، خلال قمم عقدت تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، بإقليم قره باج كجزء من أراضي أذربيجان".

وأشار البيان "نحترم القرار السيادي للقيادة الأرمنية، لكن هذا القرار غير بشكل جذري الشروط الأساسية التي تم بموجبها التوقيع على بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ 9 نوفمبر 2020، كما أثر على حالة قوات حفظ السلام الروسية المتواجدة في المنطقة".

وأضاف: "نعتقد أنه في ظل الظروف الراهنة، لا ينبغي تحميل دول ثالثة مسؤولية مصير السكان الأرمن في إقليم قره باج، بل يجب أن نبدأ بالتحضير لاتفاق سلام بين باكو ويريفان على الفور، وذلك استنادا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا".

وشدد البيان على ضرورة صياغة "ضمانات موثوقة وواضحة لحقوق وأمن الأرمن في الإقليم، فضلا عن التنفيذ الصارم لجميع الاتفاقات الثلاثية بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا، لتشمل فتح خطوط النقل والشروع في عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "نحن مستعدون لتنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية باكو ويريفان في موسكو في المستقبل القريب، وذلك لبحث سبل تنفيذ الاتفاقات على أعلى المستويات، والاتفاق على معاهدة سلام، وعقد قمة "روسية-أذرية-أرمينية" في موسكو في وقت لاحق، للتوقيع على اتفاق السلام".

موسكو اجتماع ثلاثي أرمينيا اذربيجان قره باج مفاوضات سلام أذربيجان وارمينيا

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