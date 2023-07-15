عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

ميدو
ميدو

تقدم كل من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بناديه؛ لقيامه بنشر أخبار كاذبة.

وكان أحمد حسام ميدو قد هاجم أسامة حسني لاعب الأهلي السابق وجمال جبر رئيس المنظومة الإعلامية بالنادي، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"

ونشر ميدو تدوينة مهاجما نجم الأهلي مرفقا معه صورة وقال :"أسامة حسني تلميذ صفوت حجازي وواحد من =دوات الاخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الآن يقول ان التاريخ يقول ان الست سنوات القادمة للاهلي !!! مثلما قال معلمك بان الاخوان سيحكمون مصر للخمسين سنه القادمة".

وكتب ميدو مهاجما جمال جبر  :"قريبا سأحكي لكم عن قصة جمال جبر بقيادات الأخوان المسلمين وعلاقتهم بقيادات الألتراس ".

وحذف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالنادى التويتات التي قام بنشرها خلال الساعات الماضية التى تجاوز فيها بحق كلا من اسامة حسني وجمال جبر.

وجاء قرار ميدو بحذف التويتات بعد أن تقدم كلٌ من أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، وجمال جبر، مدير الإعلام بالأهلي، ببلاغين إلى معالي المستشار النائب العام ضد أحمد حسام ميدو. 

images (3)
images (3)
20237121498296L1
20237121498296L1
images (2)
images (2)
نشر أخبار كاذبة لاعب الزمالك الأسبق المستشار النائب العام الاخوان المسلمين احمد حسام ميدو أسامة حسني جمال جبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

حكاية مرض غامض يحاصر أهالي نجع سند بقنا.. وتحرك عاجل لوزارة الصحة

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

ترشيحاتنا

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

فضيحة جديدة لـ زيلينسكي.. روسيا تعلق على محاولة اغتيال صحفييها

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

بمتوسط 700 ألف.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

حادث سير.. ميسي ينجو من الموت المحقق .. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لـ مكافآت لاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ