تلقيت تهديدات.. هاني رمزي: فكرت "أهاجر" من مصر أيام الإخوان

قام الفنان هاني رمزي، بتكذيب عناصر الإخوان الإرهابيين، قائلا:" متواجد في الساحل الشمالي، وأنا مش مختفي كما روجت قنوات الإخوان الإرهابية".

وقال هاني رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا عايش في مصر وهفضل عايش في بلدي وأنا فكرت أهاجر لما الاخوان مسكوا مصر في 2012 ".



وأضاف هاني رمزي :" أيام حكم الإخوان قدمت على إقامة في أمريكا حيث تلقيت تهديدات كثيرة من عناصر الإخوان، وقاما بحرق منزلنا ".



واكمل هاني رمزي :" انا بجهز لعمل فني جديد، وأنا متواجد في مصر وهفضل في مصر ولن اتركها ابدا ".

