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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز: الفرعون الزمالكاوي عنده أزمة ثقة في أقرب الناس ليه

ياسمين عز
ياسمين عز

وجهت الإعلامية ياسمين عز حديثها إلى زوجات مشجعي نادي الزمالك قائلة:" الفرعون الزمالكاوى الله يكون فى عونه، شايل فوق طاقته، ومحتاج معاملة خاصة".

وأضافت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس”، عبر قناة “ام بى سى مصر” قائلة: "بغض النظر عن نتيجة الهزيمة أمام الأهلي الفرعون الزملكاوي عنده أزمة ثقة في أقرب الناس ليه من بداية الموسم".

 اللى شاريه باعه 

وأضافت ياسمين عز: الزمالكاوى اللى شاريه باعه وخانته ثقته في كل أحبابه، والاعيبه سابت النادى ومشيت بلاش تقفي له علي الواحدة ولو مسك تليفونك قوليله خد راحتك ولو نزل في أي وقت متسألهوش رايح فين وجاي منين ولو رفض تنزلي تقولي له حاضر".

 

الاعلامية ياسمين عز برنامج “كلام الناس” مشجعي نادي الزمالك نادي الزمالك زملكاوي

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