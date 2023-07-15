عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف جميع الأجهزة المعنية بالتعامل مع سقوط بلكونة شرقي المحافظة

سقوط بلكونة بحي شرق
سقوط بلكونة بحي شرق

ذكرت محافظة الإسكندرية أنه فور ورود بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

 

وشدد المحافظ علي تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث،  ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.


هذا وقد أسفر الحادث عن حالتين وفاة، وعدد 2 حالة إصابة وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الأجهزة المعنية الإسعاف التدخل السريع التضامن الاجتماعي الرعاية الطبية اللازمة الدفاع المدني الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

في قرية بالغربية | زواج نجم الأهلي .. صور

ترشيحاتنا

صحف العالم تصنف خليج نعمة ضمن أجمل شواطئ إفريقيا.. ومصر ضمن الأفضل للرحلات الفردية

بعد هذا الإجراء| الأهلي السعودي يتفق مع رياض محرز على توقيع العقد

بيان كويتي عاجل بعد إساءة مغرد إلى أحد رموز السعودية

مفاجأة .. الأرصاد تكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 50 درجة | فيديو

بن والاس: بحلول عام 2030 سنجد أنفسنا في وضع الحرب الباردة

بيشيلني يطلّعني الدور السادس | آمال رمزي تكشف حقيقة زواجها الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ