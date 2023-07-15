إعلامي يثير الجدل بشأن رحيل محمد شريف عن الأهلي

قال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، إن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض للرحيل في الموسم الجديد.

وأضاف أمير هشام، خلال برنامجه على قناة “النهار”: “الأهلي لن يوافق على رحيل شريف إلا في حال ضم المهاجم الجديد، بالإضافة إلى عودة صلاح محسن، وبالتالي قد تتم مناقشة عروض، حال وصولها”.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي “محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء”، في تدريبات مكثفة، على هامش المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر المدير الفني، فقرات المران، بتقسيمة قوية، شارك فيها اللاعبون بـ 3 فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.