عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق غير مسبوقة تجتاح مساحات واسعة في كندا

أرشيفية
أرشيفية

اجتاحت حرائق ضخمة، مساحات واسعة وأتت على عشرة ملايين هكتارا من غابات كندا، وهي مساحات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وسط توقعات بتوسع هذه الحرائق خلال الأسابيع المقبلة.

وباتت السلطات عاجزة عن التدخل أمام توسع هذه الحرائق، فيما تحولت الغابة الشمالية إلى رماد، مما يشكل تداعيات خطيرة على البيئة.

وأكد الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه بأن بلاده "هذا العام أمام ارقام أسوأ من أكثر السيناريوهات تشاؤما"، مضيفا "الامر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه لم يسجل أي متنفس منذ شهر مايو".

دخان حرائق الغابات في كندا يقلل من جودة الهواء.. تفاصيل

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وكانت مخاوف تركزت بداية الموسم في مايو، في مقاطعة البرتا التي واجهت سريعا وضعا غير مسبوق، وبعد بضعة أسابيع، باغتت الحرائق الضخمة مقاطعة نوفا سكوشا المطلة على المحيط الأطلسي والمعروفة بمناخها المعتدل.

يذكر بأن كندا واجهت في السنوات الأخيرة ارتفاعا بدرجات الحرارة، بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، وشهدت ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.

كندا حرائق كندا حرائق الغابات حرائق الغابات المدمرة مواسم حرائق الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

الاتفاق تم.. من هو مهاجم الأهلي الجديد؟

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

كندا تعلن إرسال حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

دخان حرائق الغابات في كندا يقلل من جودة الهواء.. تفاصيل

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

ترشيحاتنا

بوتين: الهدف الرئيسي من اتفاق الحبوب لم يتحقق

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عبد الحليم قنديل: مقاتلات F16 تحدث تحولا كبيرا في الصراع الروسي الأوكراني

لو عندك قصر وعربية بالملايين.. دار الإفتاء: ليس عليك زكاة

سعر سانج يونج تيفولى 2023 في مصر .. صور

مؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات 2023 .. وبشرى لهؤلاء الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ