محمد ممدوح يروح لفيلم وش في وش ويكشف موعد عرضه بالسينمات

روج الفنان محمد ممدوح لفيلمه الجديد "وش في وش"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفنان محمد ممدوح البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلًا:"الحب باين في عينيهم والحكاية ما بينهم كانت تمام.. لغاية ما العيلة كلها بدأت تتدخل استنوهم كلهم وش في وش عشان تعرفوا اللي حصل معاهم في جميع دور العرض بمصر من ١٦ أغسطس وكل الدول العربية من ١٧ أغسطس.

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد أنا جمعهما مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.

أبطال فيلم وش في وش



ويضم فيلم وش في وش مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، والعمل من إنتاج كل من أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومنهم، خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.