عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

حرصت النجمة اللبنانية "هيفاء وهبي"، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة جريئة وهى تستعرض تناسق قوامها الممشوق بفستان مجسم  باللون الفضي، مع تسريحة شعر مميزة نالت إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”.

 

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

 

أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي آخر أعمال هيفاء وهبي إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إطلالة النجمة هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

11 جنيها دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد

الأسوأ قادم .. الأرصاد تحذر من موجة حارة قياسية

سعر الذهب عيار 21 اليوم 16-7-2023

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

ترشيحاتنا

أحدث "بيك أب" تستند على محرك BMW .. للطرق الوعرة |صور

خبير استراتيجي: بيان آبي أحمد تغير حقيقي في سياسة إثيوبيا

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-7-2023

فضل الاستغفار في إجابة الدعاء .. تعرف عليه

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

وفد الحكومة السودانية يستأنف المحادثات مع الدعم السريع في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي من الإجهاد والضغط النفسي.. 6 أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

بعد تحذير ياسمين عز.. ترتيب مكونات طبق السلطة والقيمة الغذائية

سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ