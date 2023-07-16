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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي من الإجهاد والضغط النفسي.. 6 أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

أسباب خفية لنقص الكولاجين
أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

الكولاجين هو بروتين هام يوجد في الجلد والعظام والغضاريف والأوعية الدموية والأنسجة الأخرى في الجسم، ويعد من أهم المكونات التي تحافظ على صحة الجسم، ومن بين أسباب نقص الكولاجين في الجسم:

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أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

التقدم في العمر: يبدأ إنتاج الكولاجين في الجسم بالتراجع بعد سن العشرينيات من العمر، ويتراجع بشكل أسرع بعد سن الأربعين.

التعرض لأشعة الشمس: يمكن أن تتسبب أشعة الشمس الضارة في تدمير الكولاجين في الجلد وتسبب تلف الجلد.

التدخين: يمكن أن يتسبب التدخين في تدمير الكولاجين في الجلد وتسبب تلف الجلد.

الإجهاد والضغط النفسي: يمكن أن يتسبب الإجهاد والضغط النفسي في تدمير الكولاجين في الجسم.

نقص الفيتامينات والمعادن الهامة: يمكن أن يتسبب نقص الفيتامينات والمعادن الهامة في نقص الكولاجين في الجسم.

بعض الأمراض: يمكن أن تتسبب بعض الأمراض مثل الذئبة الحمراء والتهاب المفاصل في نقص الكولاجين في الجسم.

النظام الغذائي: يمكن أن يتسبب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والملح في تدمير الكولاجين في الجسم وتسبب تلف الجلد.

للحفاظ على مستويات الكولاجين في الجسم، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والتدخين وتقليل الإجهاد والضغط النفسي. كما يمكن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين لتعزيز مستويات الكولاجين في الجسم.

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