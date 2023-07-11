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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مهمة للصحة الجسدية.. أطعمة غنية بالكولاجين

مهمة للصحة الجسدية..
مهمة للصحة الجسدية.. أطعمة غنية بالكولاجين

ما هي الأطعمة الغنية بالكولاجين؟ يمكن الحصول على الكولاجين من بعض الأطعمة الطبيعية والمكملات الغذائية. ومن بين الأطعمة الغنية بالكولاجين التى كشف عنها الدكتور هاني حافظ خبير التغذية لصدى البلد الآتي :

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ما هي الأطعمة الغنية بالكولاجين؟ 

اللحوم: تحتوي اللحوم على كميات عالية من الكولاجين، خاصة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك.

الحبوب الكاملة: تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والحنطة السوداء على كميات جيدة من الكولاجين.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكومبوست والبروكلي، تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والكولاجين.

الفواكه: مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والعنب والتفاح، تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على إنتاج الكولاجين في الجسم.

العظام والزبدة: تحتوي العظام والزبدة على الكولاجين والجيلاتين الذي يمكن أن يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

الزبادي والجبن الأبيض: يحتوي الزبادي والجبن الأبيض على البروبيوتيك الذي يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وزيادة إنتاج الكولاجين في الجسم.

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في زيادة مستوى الكولاجين في جسمهم تناول الأطعمة المذكورة أعلاه والاهتمام بتناول البروتينات والفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية لصحة الجسم. يمكن أيضًا تناول المكملات الغذائية المصممة خصيصًا لزيادة مستوى الكولاجين في الجسم، ولكن ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.

أطعمة غنية بالكولاجين أطعمة الأطعمة الطبيعية البروبيوتيك الجريب فروت الكولاجين ​​​​​​​health

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