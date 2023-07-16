سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصائح للمتزوجات قائلة "أرجوكى يا مدام وانتى بتعملى السلاطة بلاش تحطى الطماطم جنب الخيار".

وأضافت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس”، عبر قناة “ام بى سى مصر” وإنتي بتعملي السلاطة لجوزك متحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر غلط وعيب".

تحذير من طبق السلطة

دراسة

وتابعت ياسمين عز: الكلام دا دراسة الذكر والمؤنث جنب بعض يعنى طبق سلاطة عشوائي يعمل طاقة سلبية ونكد في البيت".

خبير تغذية يتحدث عن حقيقة هذه الدراسة

دراسة طبق السلطة

فى إطار هذا حاور صدى البلد خبير التغذية عبد الرحمن شمس فى حقيقة هذه الدراسة الذى آثارت ضحك الجميع .

وقال شمس لـ صدى البلد، إنه يوجد دراسة علمية محددة تحذر من وضع الخيار جانب الطماطم في طبق السلطة. ومع ذلك، يمكن أن يكون لوضع الخيار جانب الطماطم تأثير على طعم السلطة وقوامها، فمثلاً، إذا ترك الخيار جانب الطماطم لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تسرب العصير من الخيار وتغيير طعم السلطة.

وبشكل عام، يعتمد ترتيب المكونات في طبق السلطة على الذوق الشخصي والمفضلات الغذائية الخاصة بك. لذلك، يمكنك وضع المكونات التي تفضلها في أي ترتيب تريده، بما في ذلك وضع الخيار جانب الطماطم إذا كنت ترغب في ذلك.

ما هي بعض الطرق الأخرى لترتيب المكونات في السلطة؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لترتيب المكونات في السلطة، وبعض الأفكار تشمل:

ترتيب المكونات حسب اللون: يمكن ترتيب المكونات في السلطة حسب اللون، كترتيب الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والطماطم والخيار والجزر والخس، وهذا يساعد على إضفاء مظهر جمالي على السلطة.

ترتيب المكونات حسب الحجم: يمكن ترتيب المكونات حسب الحجم، كترتيب الخضروات الصغيرة مثل البصل الأخضر والزيتون والفجل حول الخضار الأكبر مثل الطماطم والخيار والخس.

ترتيب المكونات حسب النوع: يمكن ترتيب المكونات في السلطة حسب النوع، مثل ترتيب كل أنواع الفواكه في قسم واحد والخضروات في قسم آخر، وهذا يسهل على الأشخاص الذين يفضلون الفواكه أو الخضروات عدم اختلاطها في السلطة.

ترتيب المكونات حسب النكهة: يمكن ترتيب المكونات في السلطة حسب النكهة، مثل ترتيب المكونات الحامضة مثل الطماطم والليمون بجوار المكونات الحلوة مثل الفواكه والعسل.

ترتيب المكونات بشكل عشوائي: يمكن أيضاً ترتيب المكونات في السلطة بشكل عشوائي، وهذا يمكن أن يضفي مظهرًا جماليًا عفويًا على السلطة.

يمكنك استخدام أي من هذه الطرق لترتيب المكونات في السلطة، ويمكنك أيضًا استخدام خيالك وابتكار طرق جديدة وفريدة لترتيب المكونات في السلطة.