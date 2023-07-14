مين قالك كدا؟ مغنيّة مخصماك تصدم ياسمين عز بشأن معاملة الزوج

وجهت الإعلامية ياسمين عز، حديثها لضيفتها الفنانة نوال عبد الشافي، صاحبة أغنية “مخصماك”، خلال برنامجها “كلام الناس” المذاع عبر قناة “mbc masr”، قائلة: “في ثقافتكوا المغربية انتوا عندكوا الفرعون الرجل حاجة بتتشال على الرأس”.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز، أن السيدات المغربية تعتبر من أكثر السيدات التي تكون حريصة على مراعاة كل ما يخص زوجها أو رجل حياتها، موضحة: “بتكون أصل الدلع، ونادرا ما بتقوله مخصماك”.

ومن جانبها، أكدت الفنان نوال عبد الشافي: “مين قالك كدا، الست المغربية دائما ما تحب أن الرجل يعطيها كامل حقوقها، علشان تديله برضو حقوقه، يعني مش هتيجي تعمله كل حاجة وهو ياعيني مستني كل حاجة منها”.