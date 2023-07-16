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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التقدم بالعمر.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في وضع المكياج؟

اضرار الإراط فى وضع
اضرار الإراط فى وضع المكياج

الإفراط في وضع المكياج على البشرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل والأضرار على المدى الطويل، ومن أبرز هذه الأضرار كشفت عنها خيرة التجميل حنان الديب لصدى البلد ..

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أضرار الإفراط في وضع المكياج على البشرة

انسداد المسام: يمكن للمكياج أن يسد المسام ويمنع الجلد من التنفس، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء والبثور.

التهاب الجلد: يمكن للمكياج أن يسبب التهاب الجلد وحساسية، وخاصة إذا كانت البشرة حساسة لبعض المكونات الموجودة في المنتجات التجميلية.

التقدم في العمر: يمكن للمكياج أن يتسبب في تقدم العمر المبكر للبشرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا الجلدية وتسبب التجاعيد والخطوط الدقيقة.

فقدان الترطيب: يمكن للمكياج أن يسبب فقدان الترطيب الطبيعي للبشرة، مما يؤدي إلى جفافها وتشققها.

تلف البشرة: يمكن أن يتسبب المكياج في تلف البشرة على المدى الطويل، حيث يمكن أن يسبب تغيرات في اللون والنسيج الطبيعي للبشرة.

للحفاظ على صحة البشرة، يجب تقليل استخدام المكياج قدر الإمكان واستخدام المنتجات التجميلية الطبيعية والخالية من المواد الكيميائية الضارة. كما يجب تنظيف البشرة بشكل جيد بعد إزالة المكياج، وترطيبها باستخدام منتجات مرطبة طبيعية.

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