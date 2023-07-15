عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة | كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول.. أضرار استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة.. نصائح تخلصك من آلام الأسنان

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول
 

يمكن لأعراض الحمل في الشهر الاول  أن تكون غامضة بعض الشئ؛ حيث يبدأ الحمل من تاريخ موعد آخر دورة، وبالتالي تعتبر آخر دورة، هي أول أسبوع في الحمل حتى لو لم تكن المرأة حامل بعد.

 

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

 

يصادف اليوم العالمي لمهارات الشباب في الخامس عشر من يوليو من كل عام، وقد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2015. وهدف الاحتفال بهذا اليوم هو التركيز على أهمية تطوير مهارات الشباب وتمكينهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمعات المحلية والعالمية.

 

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

 

يمكن استخدام الحمام المغربي بشكل آمن للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، ولكن يتوجب اتخاذ بعض الاحتياطات. 

 

أضرار استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط .. لن تتوقع تلك المشاكل الصحية

 

يعتبر الحمام المغربي تقليداً شائعاً في العديد من البلدان العربية والإسلامية، وهو عبارة عن طقوس اجتماعية وصحية تتضمن تنظيف الجسم وتقشيره وتنعيمه باستخدام البخار والصابون والماء الساخن.

 

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

 

إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان، فإن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف الأعراض والتخفيف من الألم.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الحمل اليوم العالمي لمهارات الشباب الحمام المغربي البشرة الحساسة ألام الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي.. 8 أعراض تصيب مرضى السرطان| اعرفها

أعراض سرطان الدماغ| تعرف عليها وراقب نفسك

احترس منها.. أسباب سرطان الدماغ

طريقة أجنحة الدجاج المقلية في الفرن

بتخسي رغم تناولك الطعام بشراهة.. اضطرابات شائعة تسبب فقدان الوزن المفرط

لتحديد سبب فقدان الوزن المفرط.. اختبارات مهمة يطلبها الطبيب

مرض إيمان البحر درويش.. أسباب مفزعة لفقدان الوزن المفرط

ترشيحاتنا

خصم 26% على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra في السعودية

أكبر منارة علمية وصرح تنويري بأسوان.. تعرف على مكتبة مصر العامة

صحف الكويت| الأمم المتحدة ترفض شروط سوريا لنقل المساعدات .. والسعودية وأمريكا تؤكدان التزامهما بإنهاء صراع السودان

فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

مرسيدس AMG SL63 تصبح أكثر قوة بعد ترقيات BRABUS المميزة | صور

مشيرة إسماعيل: الكرملين أهم مسرح وقفت عليه.. وكوريا الشمالية تمتلك أعظم اوبرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط .. لن تتوقع تلك المشاكل الصحية

أستاذ جامعي يستأجر غرفة بفندق عبر الإنترنت ليكتشف مفاجأة صادمة.. أعرف القصة

زوجة ملياردير أمريكي تثير الجدل بصراخها بسبب أسعار المشروبات في مخيم صيفي

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ