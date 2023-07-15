نشرة المرأة والصحة | كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول.. أضرار استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة.. نصائح تخلصك من آلام الأسنان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول



يمكن لأعراض الحمل في الشهر الاول أن تكون غامضة بعض الشئ؛ حيث يبدأ الحمل من تاريخ موعد آخر دورة، وبالتالي تعتبر آخر دورة، هي أول أسبوع في الحمل حتى لو لم تكن المرأة حامل بعد.

في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

يصادف اليوم العالمي لمهارات الشباب في الخامس عشر من يوليو من كل عام، وقد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2015. وهدف الاحتفال بهذا اليوم هو التركيز على أهمية تطوير مهارات الشباب وتمكينهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمعات المحلية والعالمية.

هل يمكن استخدام الحمام المغربي للبشرة الحساسة؟

يمكن استخدام الحمام المغربي بشكل آمن للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، ولكن يتوجب اتخاذ بعض الاحتياطات.

أضرار استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط .. لن تتوقع تلك المشاكل الصحية

يعتبر الحمام المغربي تقليداً شائعاً في العديد من البلدان العربية والإسلامية، وهو عبارة عن طقوس اجتماعية وصحية تتضمن تنظيف الجسم وتقشيره وتنعيمه باستخدام البخار والصابون والماء الساخن.

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان، فإن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف الأعراض والتخفيف من الألم.