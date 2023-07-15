الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

يمكن لأعراض الحمل في الشهر الاول أن تكون غامضة بعض الشئ؛ حيث يبدأ الحمل من تاريخ موعد آخر دورة، وبالتالي تعتبر آخر دورة، هي أول أسبوع في الحمل حتى لو لم تكن المرأة حامل بعد.

أعراض الحمل في الشهر الأول

ووجد أن 50% من الحوامل تبدأ لديهم أعراض الحمل المبكر في الأسبوع الخامس من الحمل، و70% من النساء يشعرن بأعراض الحمل بالأسبوع السادس، و90% تظهر لديهم الأعراض بالأسبوع الثامن.

وتعتبر الطريقة الأدق لاكتشاف الحمل هي اختبار الحمل بالمختبر، أو اختبار الحمل المنزلي في البول في الشهر الاول من الحمل، أو فحص السونار (الألتراساوند)، حيث اختبار الحمل يكشف عن هرمون الحمل الذي يتم إطلاقه في البول والدم بعد مرور 10 أيام من حدوث الحمل وظهور البويضة المخصبة.

أعراض الحمل في الشهر الأول

ويتصدر أيضًا الشعور بالإرهاق قائمة أعراض الحمل المبكرة في الشهر الاول من الحمل، فلا أحد يعلم يقينًا مسببات الشعور بالنعاس خلال الثلث الأول من الحمل، ولكن الارتفاع السريع في مستويات هرمون البروجسترون أثناء أشهر الحمل المبكرة قد يساهم في الشعور بالتعب.