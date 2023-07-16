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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

العمر المناسب لاستخدام الطفل فرشة الأسنان والمعجون

نصائح لتنظيف أسنان
نصائح لتنظيف أسنان الطفل

ينصح بالبدء في تنظيف أسنان الأطفال بعد ظهور أول سن لهم، ويمكن استخدام فرشاة الأسنان والمعجون المناسبة لعمر الطفل، وعادةً ما ينصح باستخدام فرشاة الأسنان الناعمة والمعجون الخاص بالأطفال الذي يحتوي على نسبة قليلة من الفلورايد.

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نصائح لتنظيف أسنان الطفل

وفيما يلي بعض النصائح لتنظيف أسنان الأطفال كشفت عنها غادة الشريف طبيبة الأسنان لـ صدى البلد.

1. استخدام فرشاة أسنان ناعمة: ينبغي استخدام فرشاة أسنان ناعمة وذات رأس صغير لتسهيل الوصول إلى الأسنان الصغيرة.

2. استخدام معجون أسنان خاص بالأطفال: ينبغي استخدام معجون أسنان خاص بالأطفال الذي يحتوي على نسبة قليلة من الفلورايد حتى لا يتسبب في تسمم الطفل.

3. تنظيف الأسنان بانتظام: ينبغي تنظيف الأسنان بانتظام بعد الأكل وقبل النوم.

4. مراقبة الطفل أثناء التنظيف: ينبغي مراقبة الطفل أثناء التنظيف للتأكد من عدم بلع المعجون أو فرشاة الأسنان.

5. تشجيع الطفل على تنظيف أسنانه بنفسه: يجب تشجيع الطفل على تنظيف أسنانه بنفسه عندما يصبح قادراً على ذلك.

6. زيارة طبيب الأسنان بانتظام: ينبغي زيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص صحة الأسنان واللثة وتقديم النصائح اللازمة للعناية بالأسنان.

بصفة عامة، يمكن البدء في استخدام فرشاة الأسنان والمعجون المناسب للأطفال منذ العام الأول من العمر، ويجب تعليمهم على العناية بأسنانهم بانتظام منذ صغرهم.

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