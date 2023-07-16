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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

احمد فتوح
احمد فتوح

كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي عن رأيه حول طلب جماهير النادي الأهلي التعاقد مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية .

وكتب الطيب عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فتّوح !!  وليه مصاريف طيران وفنادق وتأشيرة  للدنمارك !! ما نخليها  بـ أوبر من ميت عقبة للجزيرة على طول مش كده ولا إيه ؟

يأتي ذلك بعد إقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق الذي انتقل الي ميتلاند خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل العودة الي النادي الأهلي . 

وفي وقت سابق أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد إعلان مجلس إدارة النادي عن صفقة انضمام أمام عاشور نجم ميتدلاند السابق للفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت” أن الأهلي قرر الإعلان عن الصفقة أحد يومي الاحد أو الاثنين المقبل، مشددا على ان صفقة أمام عاشور تمت بنسبة ١٠٠٪

وأضاف شوبير أن الأهلي أنهي كافه اتفاقاته مع النادي الدنمارك وينتظر وصول البطاقة الدولية للاعب.

وتابع أن الأهلي يفكر حاليا في طريقه تقديم الصفقة لتليق باسم اللاعب والنادي، موضحا أن هناك تفكير لتقديمه بطريقة جديدة.

أحمد الطيب الأهلى أحمد فتوح الزمالك امام عاشور

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