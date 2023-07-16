يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

أثار مشروب "برايم" الغني بالكافيين الذي أطلقه نجمان على يوتيوب الكثير من الجدل في أميركا ليتهافت عليه الأطفال في الولايات المتحدة بكثافة منذ أن قام ظهور العديد من مشاهير "اليوتيوب" والتيك توك بتناوله على حسابتهم الخاصة ليؤكد الكثير من خبراء الصحة على مخاوفهم بشأن تناوله نظراً لما يحتويه من كميات عالية جداً من الكافيين.

أطلق نجما "اليوتيوب" الشهيران كلا من الأميركي لوجان بول والبريطاني "كيه إس آي" مشروب "برايم" وهو لا يحتوي على مادة الكافيين إلا أن أطلق مشروب "برايم إنرجي" وهو يحتوي على 200 ميلّيجرام من الكافيين مقارنة بالمشروبات الغازية الآخرى.

ويظهر كلا من نجما الإنترنت في مقطع فيديو وذلك وقت الإطلاق المشروب وهما يلعبان بعض ألعاب الفيديو أو كرة الطاولة، وذلك في البداية ببطء شديد ومن دون حماسة، ثم القيام بذذلك بنشاط محموم بعد تناول المشروب.

في المقابل نبه بعض خبراء الصحة أنه من غير المستحسن أنيتناول الأطفال دون 12 عاماً الكافيين إطلاقاً. أما بالنسبة إلى أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، فيُنصَح تناول 100 ميلّيجرام يومياً أي حوالي نصف عبوة من "برايم إنرجي"