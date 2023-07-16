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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

فيديو يثير الجدل
فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

في مقطع فيديو أثار كثيرا من الجدل نجا بحار أسترالي يدعى تيم شادوك وكلبه بيلا بأعجوبة وذلك بعد أن أمضيا شهورا  في المحيط الهادئ، يتناولان  الأسماك النيئة، ويشربان مياه الأمطار.

وقد التقطتهما سفينة صيد سمك لسمك التونة، وذلك قبالة سواحل المكسيك، بعد أن رصدت مروحية مرافقة للسفينة قاربهما.

وقد غادر شادوك لاباز المكسيك وذلك في أبريل ليتجه إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن العاصفة قد هبّت بعد عدة أسابيع من الرحلة، لتدمر الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه.

وأظهرت لقطات الإنقاذ شادوك قد حصلت عليها شبكة "ناين نيوز" الأسترالية، وهو يتحدث عن محنة صعبة للغاية قبل أن تنقذه سفينة الصيد. 

 

وروى طبيب كان ضمن  سفينة الصيد التي قامت بأنقاذ  شادوك، إنه بدأ بالقيام بتناول بعض الوجبات الصغيرة على الفور، وهو واعيا بما يقوله ويفعله بعد تلك المحنة القاسية.

ولم يعاني شادوك طوال فترة بقائه تائها في المحيط من مرض وقد حاول تجنب حروق الشمس بالاختباء تحت مظلة متواجدة على قاربه.

مقطع فيديو بحار أسترالي الأسماك النيئة الوجبات الصغيرة

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