شباب الحوار الوطني: نناقش تنفيذ التوصيات قبل إرسالها لمجلس الأمناء .. فيديو

قال أحمد فتحي ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بـ الحوار الوطني ، إن جلسات الحوار الوطني تناقش قبلية تنفيذ التوصيات قبل رفعها لمجلس الأمناء ، والتباحث حول تكاليف تنفيذها ، وتشابها مع أفكار أخرى .

وتابع أحمد فتحي ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه يتم مناقشة التوصيات مع مختصين بالدولة ، وتشريعيين في النواب والشيوخ ، من أجل رفع توصية قابلة للتنفيذ من رئيس الجمهورية .

وأوضح أن لجنة الشباب بالحوار الوطني خلال 4 شهور تواصلت مع الشباب بالجامعات ، والمقاهي ، والأندية ، متابعا : " أهم مطالب الشباب كانت دعمهم وتمكينهم في اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية داخل الجامعات " .

وأكدت إدارة الحوار الوطني المصري، أن قضايا الشباب من أبرز القضايا على طاولة المناقشات منذ انطلاق جلسات الحوار ؛ دعما لتمكين الشباب والتوسع في برامج التأهيل والتدريب.



