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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تعطل العمل يومي الخميس والأحد احتفالا برأس السنة الهجرية وثورة يوليو

صدى البلد

قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل التداول أيام الخميس والأحد 20 و23 يوليو 2023 احتفالا بذكرى رأس السنة الهجرية وثورة يوليو.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية 1445  هـــ وعيد ثورة 23 يوليو.

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وذكر  أنه سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023،

وأوضح أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء ، أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. 

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