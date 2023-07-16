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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

16 تريليون دولار.. صفقة ضخمة بين بريطانيا وكتلة المحيط الهادي

بريطانيا
بريطانيا

وقعت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوش رسميًا على اتفاقية الانضمام إلى كتلة  الشراكة عبر المحيط الهادي، في أكبر صفقة تجارية للبلد الأوروبي، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وفق ما ذكرت صحف دولية.

جرى توقيع الصفقة اليوم الأحد في نيوزيلندا ، وسيقوم  البرلمان في المملكة المتحدة بتدقيقها، بينما ستكمل دول المحيط الهادئ الأخرى عملياتها التشريعية الخاصة.


وقالت حكومة المملكة المتحدة إن أكثر من 99٪ من البضائع البريطانية الحالية التي يتم تصديرها إلى دول المحيط الهادئ ستكون مؤهلة قريبًا للتعريفة الجمركية الصفرية.
تضم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ 11 دولة، كندا والمكسيك واليابان وأستراليا وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وغيرها. 


وستكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى الكتلة ، التي تقول الحكومة إنها ستفتح التجارة في منطقة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها 12 تريليون جنيه إسترليني، 15.7 تريليون دولار.

وبناءً على تقديرات الحكومة الخاصة ، سترفع الصفقة  الناتج المحلي الإجمالي المحلي طويل الأجل بنسبة 0.08٪ فقط ،  وهو ما سيكون له تأثير ضئيل في تعويض الخسائر التجارية الأوروبية نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020.

وقالت بادنوك ايومل الأحد أن بريطانيا تستخدم وضعها كدولة تجارية مستقلة للانضمام إلى ”كتلة تجارية متنامية ومتطلعة للمستقبل”.

وذكرت  أن الصفقة ”ستفتح فرصًا هائلة ووصولاً لا مثيل له إلى سوق يضم أكثر من 500 مليون شخص”.

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