عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطيب: ظهور سمكة الشيطان قرب شواطئ الغردقة يؤكد سلامة البيئة البحرية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تحظى سمكة الشيطان الشهيرة، المعروفة باسم "مانتا راي"، بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حالة من الجدل والضجة على فيسبوك في الآونة الأخيرة. 

وخلال هذا التقرير، سنوضح بالتفصيل معلومات مهمة عن هذا الكائن البحري الساحر، مع التأكيد على سلامته وعدم تشكيله أي خطر على البشر.

ظهور سمكة "مانتا راي" قرب شواطئ الغردقة ليس أمرًا استثنائيًا، حيث توجد هذه السمكة بصفة مستمرة في مياه البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن مشاهدتها بالقرب من الشاطئ تعتبر حدثًا نادرًا ومبهجًا لزوار الغردقة وعشاق البحرية.

حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية، أعرب عن سعادته بهذا الحدث المميز، مؤكدًا أن ظهور سمكة "مانتا راي" قرب الساحل يعكس بوضوح سلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.

يُعَدُّ ظهور سمكة "مانتا راي" فرصة رائعة للتعرف على هذا الكائن البحري الفريد من نوعه. تمتاز سمكة "مانتا راي" بأنها تملك أكبر دماغ سمكي في العالم، وتعتمد على التغذية من خلال ابتلاعها لأصغر الكائنات في المحيطات والبحار. ورغم اسمها المخيف، إلا أنه يجب أن نؤكد أنها ليست خطيرة ولا تشكل تهديدًا للبشر.

لماذا تُطلَق على هذه السمكة اسم "مانتا راي"؟ يُعتَبر ظاهرة الشيطان البحري بارعة في السباحة وتحركها الرشيق، حيث تشبه بشكل مدهش رقصات الراقصة الشهيرة مانتا، ومن هنا جاءت تسميتها بهذا الاسم الجميل والمثير.

الجدير بالذكر أن سمكة "مانتا راي" تعتبر نوعًا من سمك الشيطان المرجاني النادر. تتواجد هذه الأنواع بشكل مستمر في مياه البحر، ولكنها تعتبر من الظواهر البحرية النادرة التي يُشاهَدُها الزوار. ويجب أن نتأمل جمال وتنوع الحياة البحرية التي تحيط بنا.

ومن المهم أن نفهم أن سمكة "مانتا راي" لا تشكل أي خطر على البشر. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تخضع لحماية قانونية مشددة، حيث تم تصنيفها ضمن قوائم معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. لذا، يجب على الزوار الاحترام والتقدير لهذا المخلوق البحري الفريد.

وتبقى هذه الظاهرة فرصة لتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة. وعلينا جميعًا أن نتذكر أن الحياة البحرية تعتبر موروثًا ثمينًا يجب العمل على المحافظة عليه وحمايته للأجيال القادمة.

ظهور سمكة مانتا راي شيطان البحر الغردقة سلامة البيئة البحرية سمكة الشيطان المرجاني سمكة مانتا راي والإنسان حماية البيئة البحرية تنوع البيولوجيا البحرية ظاهرة نادرة سمكة مانتا راي والفيسبوك التوعية بالحياة البحرية حفظ التنوع البيولوجي مانتا راي والتجارة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح ل الأهلي

إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية في أحداث سيدي براني

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير الممشى السياحي والمجزر الآلي بالغردقة

مهرجان للكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة

وصول حجاج جمعيات البحر الأحمر إلى الغردقة

الجزار: 1.9 مليار جنيه استثمارات الإسكان بمشروعات الجهاز المركزى للتعمير بالبحر الأحمر

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة

اليوم.. وزير الإسكان يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة الغردقة

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 129 رحلة طيران خلال الأسبوع

ندوة توعوية بالبحر الأحمر حول قانون العمل وتوزيع الأرباح على العاملين في القطاع السياحي

ترشيحاتنا

التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023 .. تعرف عليها

ادعولها.. منشور مفاجئ لوالدة ميرنا هشام بعد شائعات تخلصها من حياتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

في نصف أكلات المصريين.. الأسبرتام يثير الجدل بعد تصنيفه مادة مسرطنة

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ