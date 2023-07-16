إصابة 11 شخصا في مشاجرة بالشرقية.. أسماء

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات بالجسد في مشاجرة نشبت بينهم وبين اخريم بكفر الشعراء دائرة مركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم من المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي كفر صقر بإستقبال كلا من "أحمد ح ا" 16 سنة و"محمد ا م" 46 سنة و"شيماء ج ع" 37 سنة و"احمدي م ا" 19 سنة و"اشرف ح ا" 17 سنة و"مني ص ا" 30 سنة و"أحمد م ا" 19 سنة و"فتحي م ا" 73 سنة و"السيد م ا" 62 سنة و"نعيمة ا ع" 24 سنة مصابين بجروح وسحجات بالجسد.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر تعدي اخرين عليهم البيضاء بكفر الشعراء دائرة مركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم من المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات