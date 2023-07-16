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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة زواج يوسف شعبان من شقيقة الملك فاروق

يوسف شعبان
يوسف شعبان

تحل اليوم الأحد 16 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحل عن عالمنا في 28 فبراير من عام 2021 إثر إصابته بـ فيروس كورونا. 

 

يوسف شعبان ونشأته 

ولد يوسف شعبان عام 1936 في محافظة القاهرة وحي شبرا تحديدا، وكان الابن الأكبر لأربعة أشقاء غيره، أثر والده الذي كان يعمل مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية في نشأته الثقافية وكان يجلب له الجرائد والمجلات يوميا ، ما شكل وجدانه الفني بحسب وصفه. 

وقدم يوسف شعبان ، على مدار تاريخه أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، رغم دخوله مجال التمثيل بالصدفة. 

وكان والد يوسف شعبان يرغب في أن يكون رجل دين، ويلتحق بالأزهر بحسب وصفه في لقاء له مع برنامج واحد من الناس، لكن والدته أصرت على التحاقه بالثانوية العامة ودخوله الجامعة. 

 

يوسف شعبان وزيجاته

تزوج يوسف شعبان 4 مرات، أبرزها كانت من نادية إسماعيل شيرين - وهي ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول- وشقيقة الملك فاروق، وأنجب يوسف شعبان ابنة واحدة اسمها سيانيا.

قصة حب عاشها يوسف شعبان مع الأميرة نادية، إلا أن تلك القصة قوبلت بالرفض التام من قبل الأسرة الملكية، فلم يتقبلوا فكرة زواج ابنتهم الأميرة من فنان لكن الأميرة نادية أصرت على الزواج من شعبان، وبعد إصرارها التام وافقت أسرة الملك فاروق على تلك الزيجة لكنها لم تستمر طويلًا.

عائلة الأميرة فوزية ترفض يوسف شعبان

كشفت سايناي يوسف شعبان، الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان عن أسباب تسميتها، قائلة : " سبب تسميتي بهذا الاسم يعود لوطنية والدي ولتزامن ميلادي مع حرب أكتوبر المجيدة في  العاشر من أكتوبر عام 1973.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، والدي كان يريد اسم وطني ومصري أصيل، معقبة: أنا من العائلة المالكة ولكن أنا مصرية وبحب بلدي جدا.

واسترسلت: مشكلتي في مصر إن اسمي " سايناي " بينطق غلط، معقبة: "والدي دمه خفيف وكان ليه قفشات كتيرة لطيفة".

وحول بداية القصة وعلاقة الفنان الراحل بوالدتها نادية قالت: "كانت صدفة في احتفال في الجامعة الأمريكية وهي كانت في السنة الأولى من دراستها بالجامعة الأمريكية ونشأت قصة حب"، مسترسلة: عائلة والدتي رفضت والدي في البداية.

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