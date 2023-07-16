وزير التعليم: أتمنى تحويل جميع مدارس مصر لـ «عسكرية»

يشهد الآن مسرح المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، انطلاق فعاليات الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وخلال كلمته في الندوة التثقيفية ، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ثورة ٢٣ يوليو، ثورة جيش ساندها الشعب، وثورة ٣٠ يونيو ثورة شعب ساندها الجيش.

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر لديها ٢٥ مليون طالب قبل جامعي ، قائلاً "ذكاء من القوات المسلحة أن أن تتعاون مع التعليم لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب"، وتابع أتمني أن جميع مدارس مصر تتحول لتأسيس عسكري، لأن الجيل الحالي يحتاج إلى قيم الالتزام والمسؤولية والولاء والانتماء".

ويحاضر في الندوة التثقيفية الحادية عشرة للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية ، الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان ، كما تتحدث الدكتورة غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للالقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".

وقد بدأت الندوة التثقيفية بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهداء الأبطال، ثم قراءة القرآن على روح الشهداء، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن الشهداء الأبطال باسم (حلم الشهيد).

وخلال فعاليات الندوة التثقيفية كرّم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أسر شهداء الوطن والطلاب المتفوقين والطلاب أصحاب الهمم .