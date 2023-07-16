اعتقال بوتين.. هل يحدث فعلا في جنوب أفريقيا؟

سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة البريكس في جنوب أفريقيا، على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفاد موقع “آي ويتنس نيوز” الجنوب أفريقي.

في أعقاب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين، كانت هناك توقعات لدى البعض بأن الأمر يمكن أن يحدث، ويتم القبض عليه.

ومع ذلك، أكدت جنوب أفريقيا في اجتماع لمجلس أعمال البريكس في ساندتون، أن القمة ستعقد بحضور القادة، وليس عبر الإنترنت.

وقال ستافروس نيكوالو، رئيس مجلس أعمال بريكس، إن جميع رؤساء دول البريكس الخمس سيحضرون اجتماع أغسطس.

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا: "كانت هناك شائعات بأن الاجتماع يمكن أن يصبح قمة عبر الإنترنت.. لا، سيكون وجهًا لوجه" .

وأكد ما لا يقل عن 22 رئيس دولة بالفعل حضورهم القمة المقرر عقدها في جوهانسبرج.

وبحسب مراقبين، فسيطلب من جنوب أفريقيا اعتقال بوتين فى حالة وصوله، لكن هذا لن يحدث ولن يجرؤ أحد على ذلك.