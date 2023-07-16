إزاي تحول بيتك العادي لـ «سمارت هوم» بأقل تكلفة

كان مصطلح «المنزل الذكي» في السابق حكراً على الأغنياء أو الخبراء التقنيين، نظراً للتكلفة الغالية والتعقيدات التقنية التي يتطلبها تجهيز منزل يعتمد على الأدوات الإلكترونية الذكية.. ولكن ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح بالإمكان تحويل بيتك إلى منزل ذكي (سمارت) بكل سهولة وبمبلغ يقل عن ألف دولار.

وبما أن هذه الأجهزة الذكية تعمل بشكل مستقل، يمكنك تحويل منزلك إلى منزل ذكي بسهولة وبأقل تكلفة.. ويجب عليك التأكد من توافق الأجهزة الذكية مع بعضها البعض، والتأكد من أنها تعمل مع الشبكة الذكية الموجودة في منزلك.. كما يجب عليك التأكد من أن تقوم بشراء منتجات ذات جودة عالية لضمان الأداء المثالي للأجهزة الذكية.

الأجهزة المنزلية الذكية:

يمكنك الحصول على أجهزة منزلية ذكية مثل الثلاجات و الغسالات والمجففات والفرن والميكروويف، والتي يمكن التحكم فيها عن بعد باستخدام الهاتف الذكي، وتقدم الميزات المتقدمة مثل التحكم في درجة الحرارة والتوقيت ومراقبة الاستهلاك.

الإضاءة الذكية:

تقنية الإضاءة الذكية هي واحدة من أفضل الطرق لتحويل منزلك إلى منزل ذكي بأقل تكلفة.

يمكنك استخدام مصابيح LED الذكية التي يمكن التحكم فيها باستخدام تطبيق على هاتفك الذكي.

يمكنك تحديد درجة الإضاءة، وتغيير لون الإضاءة، وإضافة الكثير من الوظائف الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقنية الإضاءة الذكية توفير الكثير من الطاقة، وبالتالي توفير المال.

التحكم في الستائر الذكية:

تتيح وحدة التحكم الذكية للستائر التحكم بها في أي وقت ومن أي مكان باستخدام أجهزتك الذكية، سواء كان هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو حتى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وذلك عن طريق تطبيق الهاتف. كما تمكنك من وضع الجداول الزمنية التى تسمح لمنزلك بفتح وإغلاق الستائر في مواعيد محددة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن فتح الستائر وغلقها عن طريق الأوامر الصوتية باستخدام مساعدات الصوت مثل Google أو Siri أو Alexa، مما يجعل التحكم في الستائر الذكية أكثر سهولة وراحة لك.

إذا كنت ترغب في تحويل منزلك إلى منزل ذكي، فإن التحكم في الستائر الذكية هو خيار رائع وسهل التركيب، ويمكن أن يجعل حياتك أكثر راحة وأمانًا.

أجراس الباب الذكية وكاميرات المراقبة:

تحتوي أجراس الباب الذكية على كاميرات تمكنك من مراقبة من يقف على باب منزلك.

يمكن أيضًا تكامل أجراس الباب مع كاميرات المراقبة لإنشاء نظام كامل يكشف الحركة القريبة، ويرسل لك تنبيهات عندما تكون بعيدًا عن المنزل، ويحفظ التسجيلات في السحابة للوصول إليها لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد الأجهزة الذكية المنزلية من الأمان والراحة في حياتنا اليومية.

الأقفال الذكية:

تتيح الأقفال الذكية خيارات متعددة للتحكم بها، بما في ذلك القدرة على قفل الأبواب من هاتفك المحمول، ومنح أفراد العائلة أو الأصدقاء وصولًا مؤقتًا لفتح الأقفال، بالإضافة إلى إمكانية فتح الباب بمجرد لمسه بإصبعك، مثلما تتيحها بعض الأجهزة الذكية مثل Kwikset Kevo.