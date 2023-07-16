قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنه المتغيب من 32 عام

ارسل القارئ سيد عامر يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث ابنه المتغيب من 32 عام.

وقال في استغاثته ابني محمد سيد عامر متغيب منذ 32عام هو من مواليد 12/12/1971 وهو متغيب من 24/4 وهو مريض نفسي بسبب الشغل و انفصل عن خطبت من يعثر عليه أو يجد اي معلومه تفيد له مكافأة ماليه قدرها 20الف جنيه رقم التواصل 01001360746.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم