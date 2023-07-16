شروط غير متوفرة.. ألمانيا تكشف الموقف من التفاوض مع روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنها تود لو ظهرت إمكانية لإجراء مفاوضات مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، لكنها في الوضع الحالي لا ترى وجود شروط لذلك.

جاء ذلك في مقابلة نشرت يوم الأحد في صحيفة “بيلد أم زونتاج" الألمانية، مضيفة "من الواضح، في الوضع الذي تراكم خلال الـ 500 يوم الماضية، لا هذا غير ممكن".

وأشارت بيربوك: "كنت أود لو كنا نستطيع القيام بمثل هذه المفاوضات. ولكن الحديث لا يجري الآن عن رغباتنا، بل عن ضرورة النظر في الواقع".

ولفتت الوزيرة إلى أن السلام سيحل عندما يغادر الجنود الروس أوكرانيا، موضحة أن وزارتها وحكومة بلادها، وكذلك على المستوى الدولي "لا يمر يوم إلا ويتم خلاله بذل المحاولات الدبلوماسية" لدفع روسيا إلى وقف العملية العسكرية الخاصة.

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا ترفض أبدا التفاوض، لكن الحوار حول الوضع في أوكرانيا لا يمكن أن يتم إلا بعد الأخذ في الاعتبار مصالح روسيا ومخاوفها المشروعة.