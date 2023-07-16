بوتين يكشف موقف روسيا من الأسلحة الغربية المغتنمة في الحرب الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعدات العسكرية الغربية المغتنمة في معارك العملية العسكرية الخاصة، تخضع للدراسة من قبل المتخصصين الروس.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بوتين اليوم الأحد: "هناك تعبير (الهندسة العكسية).. حسنا، هذه تكنولوجيا حديثة وهي مهمة على أي حال.. إذا كانت هناك فرصة للنظر في ما بداخلها ومعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تطبيقه لدينا، فلم لا؟".

في الوقت نفسه، لفت بوتين إلى وجود التقنيات الحديثة في روسيا، موضحًا: "لدينا من المعدات الحديثة، وهي في غاية الفعالية.. دبابة تي-90 (اختراق)" مثلا.. هي أفضل دبابة في العالم! بدون أي مبالغة".

وتابع: "لكن أوكرانيا أيضا ينتج معدات حديثة"، مقدمًا تقييمًا إيجابيًا لسير العملية الخاصة، وقال: "قواتنا تتصرف ببطولة، وتتحول إلى الهجوم بشكل غير متوقع لأوكرانيا في بعض المناطق، حيث تستولي على مواقع أكثر ملائمة، وهضبات، وما إلى ذلك".

وأكد بوتين أن كل محاولات أوكرانيا لاختراق الدفاعات الروسية، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، باءت بالفشل، لافتًا: "الخصم لا يحالفه النجاح".

ورفض بوتين الإجابة عن سؤال عن المهام المستقبلية للقوات الروسية، مضيفا أنه سيتناول ذلك في حديث منفصل بعيدا عن الكاميرات.