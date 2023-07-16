على طريقته الخاصة أحمد صلاح السعدني يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الفنان أحمد صلاح السعدني، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

ونشر أحمد صلاح السعدني فيديو ، لمسلسل الجديد سيب وأنا سيب الذي يعرض علي منصه شاهد.

وعلق: “ مش أنا عيد ميلادي النهاردة أنا مش قررت احتفل بيه معاكم بتبزر مسلسل سیب وأنا اسيب كل سنه و أنا طیب وببهركم”.

https://www.instagram.com/reel/CuwO5BRoijH/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمدسلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

مسلسل سيب وأنا سيب مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.

روج الفنان أحمد السعدني، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سيب وانا اسيب”، وأكد أنه سوف يتم عرضه على منصةشاهد يوم ٢٢ يوليو.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب وانا اسيب" الصباح اخوان، الأغنية الدعائية من مسلسلها الجديد«سيب وأناأسيب» بعنوان «هما هنا»، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل بداية من يوم ٢٢ يوليو الجارى على منصة شاهدالرقمية.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب وأنا اسيب" الصباح اخوان، الأغنية الدعائية من مسلسلها الجديد«سيب وأناسيب» بعنوان «هما هنا»، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل بداية من يوم ٢٢ يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

لمشاهدة الأغنية من هنا

ونشرت الفنانة هنا الزاهد ، مقطع فيديو من الأغنية الدعائية لمسلسل سيب وأنا أسيب، من خلال حسابها الرسمي بموقعالصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "أغنية هما هنا، من مسلسل سيب وأنا أسيب، يعرض قريبًا عبر منصةشاهد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل”.